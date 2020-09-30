Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman? Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonu 2020 Nisana yında seyirciyle buluşan dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak ediliyor. İlk sezonun son bölüm final sahnesinde kapıyı çalan kişinin kim olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Netflix tarafından yeni sezon fragmanı bekleniyor. Peki, Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...