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Haberler Galeri Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...

Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman? Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. İlk sezonu 2020 Nisana yında seyirciyle buluşan dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak ediliyor. İlk sezonun son bölüm final sahnesinde kapıyı çalan kişinin kim olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Netflix tarafından yeni sezon fragmanı bekleniyor. Peki, Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 16:39
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Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...

Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'in 2. sezonu için araştırmalar devam ediyor. Dizinin oyuncularından Kaan Urgancıoğlu'nun yaptığı paylaşım dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Şimdi ise yeni sezonun çıkacağı tarih konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...

AŞK 101 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıktı. Yeni sezon tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...
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Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...

AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI?

Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.

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Aşk 101 2. sezon tarihi belli oldu mu? Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran paylaşım...

Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.