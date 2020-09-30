Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Yeni sezonda, Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy gibi usta oyuncular kadroya katıldı. Dizinin yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...