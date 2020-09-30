30 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yaz döneminde birçok önemli isimi kadrosuna katan dizinin 2. sezonu iple çekiliyor. Yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Osman'ın ikinci sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Dizinin ikinci sezonunda usta oyuncu Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Erkan Avcı gibi isimler katılacak. İşte, Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.09.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 18:08
  • 1
  • 13
Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Yeni sezonda, Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy gibi usta oyuncular kadroya katıldı. Dizinin yeni sezon tarihi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte, Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi henüz duyuruldu. Yapımcısı ve kanal tarafından açıklama geldiği anda ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz.

  • 3
  • 13
Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI

atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle atv ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman' dizisi, kadrosuna sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ı da ekledi. Ünlü oyuncu Arslan'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.

  • 4
  • 13
Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?

KURULUŞ OSMAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK İSİM: ERKAN AVCI

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak. Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu.

  • 5
  • 13
Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?

CÜNEYT ARKIN AKSAKALLILARIN REİSİNİ CANLANDIRACAK

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, Twitter hesabından Cüneyt Arkın'la fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı: