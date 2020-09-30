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Ertuğrul Bey obaya dönüyor! Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı?
Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yaz döneminde birçok önemli isimi kadrosuna katan dizinin 2. sezonu iple çekiliyor. Yeni sezona bomba gibi gireceğinin sinyallerini veren Kuruluş Osman'ın ikinci sezon tarihi heyecanla bekleniyor. Dizinin ikinci sezonunda usta oyuncu Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Erkan Avcı gibi isimler katılacak. İşte, Kuruluş Osman 2. sezon ne zaman? ATV Kuruluş Osman 2. sezon tarihi açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.09.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 18:08
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