Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Babasına benzerliğiyle sosyal medyada ilgi odağı olan Karan, 2 yaşına bastı. Oğulları için doğum günü kutlaması yapan Özçivit ve Evcen, o anları takipçileriyle paylaştı.