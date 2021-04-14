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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Babasına benzerliğiyle sosyal medyada ilgi odağı olan Karan, 2 yaşına bastı. Oğulları için doğum günü kutlaması yapan Özçivit ve Evcen, o anları takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 16:42
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Gözde çift, mutlu evliliklerine 2019 yılında bir mutluluk daha kattı, oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Karan bugün ikinci yaşına bastı. Aile arasında doğum günü partisi yapan çift renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, 'Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun… İyi ki doğdun canım oğlum' notu düştü.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan 2 yaşına bastı! Kutlama paylaşımları olay oldu

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.