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Bir Zamanlar Çukurova’da 40 yıllık sır ortaya çıkacak! İntikam ateşi herkesi yakacak
Atv'nin fenomen haline gelen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonunda, Perşembe gecesinde Çukurova'nın ılık ve ihtiraslı rüzgârıyla damga vuracak. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda bu hafta 40 yıllık bir sır daha açığa çıkarken, bir kez daha intikam ateşi alev alev Yaman çiftliğini saracak! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 14:44
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