Bir Zamanlar Çukurova’da 40 yıllık sır ortaya çıkacak! İntikam ateşi herkesi yakacak

ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI? TERKETTİĞİ KIZI MI?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

