14 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine hayat veren Engin Öztürk, gündeme oturdu. Dizide Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla da adından söz ettiren Öztürk, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Öztürk'ü mercek altına alan izleyiciler aslen nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Engin Öztürk'ün memleketi...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 17:28 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 17:28
  • 1
  • 52
Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Barış karakteriyle adından söz ettiren Engin Öztürk, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Engin Öztürk ve birçok ünlü ismin memleketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 52
Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Büşra Develi - İzmit

  • 3
  • 52
Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Şükrü Özyıldız - İzmir

  • 4
  • 52
Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Hilal Altınbilek - İzmir

  • 5
  • 52
Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Demet Evgar - Manisa