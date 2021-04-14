Doğduğun Ev Kaderindir’in Barış’ı Engin Öztürk herkesi şaşırttı! Bakın nereli çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine hayat veren Engin Öztürk, gündeme oturdu. Dizide Demet Özdemir'le yakaladıkları uyumla da adından söz ettiren Öztürk, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Öztürk'ü mercek altına alan izleyiciler aslen nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Engin Öztürk'ün memleketi...