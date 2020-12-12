Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

"TARGUN'UN BANA BENZEMEYEN YÖNLERİNE ODAKLANDIM"

Zeynep Tuğçe Bayat, canlandırdığı Targun Hatun karakteri ile ilgili "Bir kadın oyuncu olarak çok sık rast gelemeyeceğiniz tarzda bir karakter. Çok güçlü, savaşçı, ne istediğini biliyor. Diğer taraftan beni etkileyen yönü çok yumuşak kalpli olması, ailesine çok düşkün olması." Dedi. Karakterine yaklaşımını ise "Targun'u canlandırırken bana hiç uymayan yönlerine odaklandım. Targun kadar sert bir yapım yok, insanlara mesafe koyuyor ve şüpheyle yaklaşıyor. Çok iyi savaşıyor, çok iyi ata biniyor, bunlar beni heyecanlandırdı." sözleriyle anlattı.

