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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

Kuruluş Osman'ın ikinci sezonuna Targun Hatun karakteriyle dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi. 34. bölümde diziye dahil olan Bayat, Targun karakteriyle tüm dengeleri değiştirdi. Projeye çok hızlı dahil olduğunu belirten güzel oyuncu, "Senaryoyu okuyunca karaktere çarpıldım. Sete geldiğimde çok şaşırdım. Platoyu duymuştum, oturmuş bir set olduğunu duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası." dedi. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:31
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Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

Targun Hatun olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeynep Tuğçe Bayat, karakterini okuduğunda çok etkilendiğini söyleyerek, Kuruluş Osman'a katılma sürecini şu sözlerle anlattı: "Projeye çok hızlı dahil oldum. Senaryoyu okuyunca karaktere çarpıldım. Sete geldiğimde çok şaşırdım. Platoyu duymuştum, oturmuş bir set olduğunu duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Platoyu gezmem bile bayağı sürdü, çok büyük çünkü. Daha önce oynamadığım türden bir karakter, beni en çok heyecanlandıran yönü bu oldu"

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Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

"TARGUN'UN BANA BENZEMEYEN YÖNLERİNE ODAKLANDIM"

Zeynep Tuğçe Bayat, canlandırdığı Targun Hatun karakteri ile ilgili "Bir kadın oyuncu olarak çok sık rast gelemeyeceğiniz tarzda bir karakter. Çok güçlü, savaşçı, ne istediğini biliyor. Diğer taraftan beni etkileyen yönü çok yumuşak kalpli olması, ailesine çok düşkün olması." Dedi. Karakterine yaklaşımını ise "Targun'u canlandırırken bana hiç uymayan yönlerine odaklandım. Targun kadar sert bir yapım yok, insanlara mesafe koyuyor ve şüpheyle yaklaşıyor. Çok iyi savaşıyor, çok iyi ata biniyor, bunlar beni heyecanlandırdı." sözleriyle anlattı.

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Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

"SETTE GÜVENDE HİSSETMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Ekibi ve çalışma ortamını övgüye boğan Zeynep Tuğçe Bayat, "Sette ortaklaşa gönül koyarak yürütülen bir çalışma var. Sanki bir bebek uykusunda ve çıt çıkmıyor. Çok zor sahneler çekiyoruz, hem fiziksel hem duygusal olarak. Ekip de bize çok yardımcı oluyor ki bu çok önemli. Sette kendini güvende hissetmek benim için en önemli şeydi, burada bunu buldum." sözleriyle Kuruluş Osman'daki ekip ruhunun önemine dikkat çekti.

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Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

"ÖZGE İLE KARŞILIKLI AĞLADIK"

Bala Hatun'un Osman Bey'le evleneceğini düşündüğü Targun Hatun'a öğütler verdiği sahnenin çekiminde duygusal anlar yaşadıklarını söyleyen başarılı oyuncu, "Her hafta senaryo geldiğinde Targun'la ilgili yeni bir şey öğreniyorum ve Targun'daki bu gizem karakteri ayakta tutan bir şey. Bala ve Targun'un ilk defa etkileşim kurdukları, birbirlerini anladıkları bir sahne var. Özge Törer ile birbirimize bakıp ağladık o sahneyi çekerken. Özge'yle alışverişimiz o kadar yüksekti ki o sahnenin hissettirdiklerini unutamıyorum" dedi.

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Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!

Zeynep Tuğçe Bayat, son olarak Kuruluş Osman izleyicilerine "Herkese beni bu aileye kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Targun ne yapacak inanın bilmiyorum ama en doğrusunu yapacaktır." mesajını iletti.