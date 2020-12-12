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Kuruluş Osman’ın Targun Hatun’u Zeynep Tuğçe Bayat: Senaryoyu okuyunca çarpıldım!
Kuruluş Osman'ın ikinci sezonuna Targun Hatun karakteriyle dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi. 34. bölümde diziye dahil olan Bayat, Targun karakteriyle tüm dengeleri değiştirdi. Projeye çok hızlı dahil olduğunu belirten güzel oyuncu, "Senaryoyu okuyunca karaktere çarpıldım. Sete geldiğimde çok şaşırdım. Platoyu duymuştum, oturmuş bir set olduğunu duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum açıkçası." dedi. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Zeynep Tuğçe Bayat'ın açıklamaları...
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 14:31
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