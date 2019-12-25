MasterChef'in Mehmet Şef'i kızı ile olan pozu sosyal medyayı salladı! Mehmet Şef ve kızı Sude...

MasterChef Türkiye'de final haftasına girilirken, yarışmanın asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla sosyal medyayı salladı. Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, kızı Sude ile olan pozlarıyla gündeme geldi. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü alan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında adeta tozu dumana katıyor. Mehmet Şef programdaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekerken, kızıyla olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı.