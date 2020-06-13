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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı

Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı

Ekranların en iddialı yapımlarından olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Osman Gazi karakteriyle zirveye çıktı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 15:27
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı GALERİ DEVAM EDİYOR

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla ekranlara damgasını vururken özel hayatı da merak konusu oldu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı

Oktay Kaynarca

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı

Oktay Kaynarca'nın annesi

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı

Sinem Kobal

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı

Sinem Kobal ve annesi Nuray Kobal