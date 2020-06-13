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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesiyle benzerliği şaşırttı
Ekranların en iddialı yapımlarından olan Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, Osman Gazi karakteriyle zirveye çıktı. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...
Giriş Tarihi: 13.06.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 15:27
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