28 Şubat 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay'ın kayınvalidesi...
"Kuruluş Osman" dizisinin Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyanın gündemine oturdu. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Berrin Akarsu karakteriyle tanınan Atiksoy, başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Şimdilerde Berk Oktay ile evliliğiyle de dikkat çeken oyuncu, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini görenler ise adeta hayran kaldı. İşte güzel oyuncunun annesi...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:07
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