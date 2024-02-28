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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay'ın kayınvalidesi...

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay'ın kayınvalidesi...

"Kuruluş Osman" dizisinin Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medyanın gündemine oturdu. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Berrin Akarsu karakteriyle tanınan Atiksoy, başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Şimdilerde Berk Oktay ile evliliğiyle de dikkat çeken oyuncu, özel hayatıyla da yakın takibe alındı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un annesini görenler ise adeta hayran kaldı. İşte güzel oyuncunun annesi...

Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:07
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay’ın kayınvalidesi...

2022 yılında Berk Oktay ile dünyaevine giren Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay’ın kayınvalidesi...

Malhun Hatun karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay’ın kayınvalidesi...

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden geçen aylarda bebek haberi geldi.

Atiksoy, çocuğunun cinsiyetini şu sözlerle açıkladı: "Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu. İkisinin dualarına gönül rahatlığıyla sırtımı yasladım. Kabul olacağını biliyordum."

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay’ın kayınvalidesi...

"İLGİNÇ RÜYA"

Bir süredir eşiyle birlikte bebekleri için isim arayışında olan Atiksoy, önceki gün ilginç bir rüya gördü.

Ünlü oyuncu, etkisinden kurtulamadığı rüyayı şöyle anlattı: "Geçen gece çok tuhaf bir rüya gördüm.
Uykumda kulağıma bir isim fısıldandı. Sabah kalktığımda zihnimde sadece o isim vardı. Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi. Kökenini farklılığıyla aramdaki bağı sorguladım. Vakti gelince herkesle paylaşacağım. Sabah uyanıp hemen ismi araştırdım, anlamı da çok etkileyiciydi."

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay’ın kayınvalidesi...

Yıllar önce annesinin de kendi ismini rüyasında gördüğünü anlatan güzel oyuncu, "Annem bana hamileyken rüyasında Yıldız ismini görmüş, bu nedenle ilk ismim Yıldız oldu. Ben hamile kalmadan 1 ay önce de yine bir kız bebek görüyor ve adını fısıldıyorlar. Benim de biraz kafam karıştı. Çünkü bende bir rüya gördüm" dedi.