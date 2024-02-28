Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğini annesinden almış! İşte Berk Oktay’ın kayınvalidesi...

"İLGİNÇ RÜYA"

Bir süredir eşiyle birlikte bebekleri için isim arayışında olan Atiksoy, önceki gün ilginç bir rüya gördü.

Ünlü oyuncu, etkisinden kurtulamadığı rüyayı şöyle anlattı: "Geçen gece çok tuhaf bir rüya gördüm.

Uykumda kulağıma bir isim fısıldandı. Sabah kalktığımda zihnimde sadece o isim vardı. Bu zamana kadar aklımın ucundan geçmeyen, bilmediğim, asla duymadığım, hiç karşılaşmadığım bir isimdi. Kökenini farklılığıyla aramdaki bağı sorguladım. Vakti gelince herkesle paylaşacağım. Sabah uyanıp hemen ismi araştırdım, anlamı da çok etkileyiciydi."