Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t0){for(t=0;t
ANA SAYFA
04 Şubat 2021, Perşembe
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Lena’sı Seray Kaya’dan yürek burkan paylaşım! 'Kara kızın 30 oldu'
Kuruluş Osman’ın Lena’sı Seray Kaya’dan yürek burkan paylaşım! 'Kara kızın 30 oldu'
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Lena karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Seray Kaya, yeni yaşını babasının mezarı başında karşıladı. 30 yaşına basan Kaya'dan yürek burkan paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 12:47