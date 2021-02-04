Kuruluş Osman reytingi altüst etti! Osman Bey’in planı Bizans’ı bozguna uğrattı

Kuruluş Osman'ın 44. bölümü reytingleri altüst etti. #CanVerirYurtVermeyiz etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vuran Kuruluş Osman, Tüm Kişiler kategorisinde %13,33 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %12,84 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payı elde ederek geceyi zirvede kapatarak Çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.