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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Duygu Özaslan yine alay konusu oldu! Bu kez…
Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla fenomen olan Duygu Özaslan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı paylaşımla olay olmayı başaran Özaslan, yine alay konusu oldu. Bu kez mouse tanıtımı yapan fenomen isim, nasıl çalıştığını anlattığı video ile eleştiri aldı.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 13:15
Her yaptığı paylaşımla olay olmayı başaran Duygu Özaslan, alay konusu olan bir reklam tanıtımına daha imza attı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir markanın mouse reklamını yapan Özaslan, tanıtımda kullandığı açıklamalarla bu kadarı da olmaz dedirtti.
PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
1964 yılında icat edilen Mouse'un yeni bir ürün gibi nasıl çalıştığını anlatan fenomen isim, "Böyle rengarenk kablosuzlarından aldım. Bunu (USB alıcısı) böyle takıyorsunuz ve direkt kullanabiliyorsunuz. Taşınabilir." ifadelerini kullandı.
Fenomenin paylaşımına, "İstediğimiz gibi hareket ettirebiliyorsak işime yaradı bu reklam.", "Teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılır bu bilgiyle.", "Duygu Özaslan'la teknoloji keşfi." şeklinde yorumlar yapıldı. Eleştiriler sonrası fenomen isim, reklam içerikli paylaşımını kaldırdı.
DAHA ÖNCE DE ALAY KONUSU OLMUŞTU
Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda bir su markasının reklamını yapmış, sosyal medyanın alay konusu olmuştu. Özaslan, dalga konusu olduğu reklam tanıtımında, "Bittikçe doldurabiliyorsunuz, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.