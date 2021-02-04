Duygu Özaslan yine alay konusu oldu! Bu kez…

Youtube'da yayınladığı makyaj videolarıyla fenomen olan Duygu Özaslan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı paylaşımla olay olmayı başaran Özaslan, yine alay konusu oldu. Bu kez mouse tanıtımı yapan fenomen isim, nasıl çalıştığını anlattığı video ile eleştiri aldı.