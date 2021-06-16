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Kuruluş Osman’ın Kongar'ı Burak Çelik olay oldu! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Her hafta izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da canlandırdığı Kongar karakteriyle dikkat çeken Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Çelik'in aslen nereli olduğu görenleri şaşırttı. İşte Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in memleketi...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 14:52
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Kuruluş Osman’ın Kongar'ı Burak Çelik olay oldu! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burak Çelik, memleketiyle merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’ın Kongar'ı Burak Çelik olay oldu! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

İşte Burak Çelik ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Kuruluş Osman’ın Kongar'ı Burak Çelik olay oldu! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Aytaç Şaşmaz – Manisa

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Kuruluş Osman’ın Kongar'ı Burak Çelik olay oldu! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Cemre Baysel – İzmir

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Kuruluş Osman’ın Kongar'ı Burak Çelik olay oldu! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Esra Bilgiç – Ankara