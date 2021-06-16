Kuruluş Osman’ın Kongar'ı Burak Çelik olay oldu! Hakkındaki gerçekle şaşırttı

Her hafta izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da canlandırdığı Kongar karakteriyle dikkat çeken Burak Çelik, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Çelik'in aslen nereli olduğu görenleri şaşırttı. İşte Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik'in memleketi...