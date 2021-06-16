Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de beşinci bölümüyle atv ekranında olacak. Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümünde, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike'yle evlenmeye karar veren Celaleddin, Haşhaşilerin ölümcül tuzağına düşüyor.