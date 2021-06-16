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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', Cuma akşamı 20.00'de beşinci bölümüyle atv ekranında olacak. Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümünde, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike'yle evlenmeye karar veren Celaleddin, Haşhaşilerin ölümcül tuzağına düşüyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 13:36 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 13:39
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Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Haşhaşilerin tuzağına düşüyor! Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor

Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.