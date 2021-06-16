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Haberler Galeri Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nükhet Duru, takipçisinden gelen yorum sonrası çılgına döndü. Duru'nun sosyal medyada paylaştığı karesine bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı. Duru'nun verdiği yanıt olay oldu.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 16:29
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Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

Usta sanatçı Nükhet Duru, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "menopoza girmişsin" şeklinde yorum yazan hayranına tepki gösterdi.

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Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

Nükhet Duru'nun sosyal medyada paylaştığı karesine bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin.

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Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı.

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Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

"CANIMIN İSTEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM"

Bu yorumu gören usta sanatçı, takipçisine yanıt verdi: Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim.

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Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız!