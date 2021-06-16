Nükhet Duru’dan takipçisine tokat gibi yanıt! Çirkin yorumu affetmedi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Nükhet Duru, takipçisinden gelen yorum sonrası çılgına döndü. Duru'nun sosyal medyada paylaştığı karesine bir takipçisi, "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte" şeklinde yorum yazdı. Duru'nun verdiği yanıt olay oldu.