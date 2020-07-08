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Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteriyle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer alma ihtimali geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü. Kuruluş Osman dizisinin Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren dizinin kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı dizi belli oldu.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 16:06
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Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a geçmesi ile gündemdeyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni yayın döneminde TRT1'de ekrana gelecek olan 'Barbaros' adlı diziden ayrılan Çağatay Ulusoy'un yerine yapım şirketi Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başladı.

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Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!

Barbaros dizi projesinde çalışma takviminin aksamasından ötürü Çağatay Ulusoy'un ayrılma kararı almasını ardından yerine Engin Altan Düzyatan'ın rol üstleneceğine dair iddialar bomba gibi düştü.

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Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!

Çok uzun bir zamandır Kuruluş Osman dizisine beklenen Engin Altan Düzyatan'ın TRT1'de ekrana gelecek Barbaros dizisinin yapımcısı ile görüştüğü iddia edildi.

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Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!

BARBAROS DİZİSİ KONUSU

ES yapım Payitaht dizisinden sonra yeniden bir tarihi dizi ekranlara getirecek. Dizi Barbaros isminde olacak. Kaptan-ı Derya ismiyle bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın inanılmaz maceralarını anlatacak.

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Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri ertelendi. Ancak farklı bir aksilik çıkmadığı taktirde dizini çekimlerine Temmuz aylarında başlanabileceği söylendi.