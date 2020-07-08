Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a geçmesi ile gündemdeyken sürpriz bir gelişme yaşandı. Yeni yayın döneminde TRT1'de ekrana gelecek olan 'Barbaros' adlı diziden ayrılan Çağatay Ulusoy'un yerine yapım şirketi Engin Altan Düzyatan ile görüşmelere başladı.

