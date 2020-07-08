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Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılması bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan o dizi ile ekranlara dönüyor!
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteriyle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer alma ihtimali geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü. Kuruluş Osman dizisinin Atv ekranlarında yayınlanmaya başlamasından itibaren dizinin kadrosuna katılması beklenen Engin Altan Düzyatan'ın rol alacağı dizi belli oldu.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 16:05Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 16:06