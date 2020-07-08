09 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda bir röportaj için kameralar karşısına geçmişti. Röportaj sırasında Tatlıses'in yanında bulunan Gülçin Karakaya'nın usta şarkıcının yeni sevgilisi olduğu haberleri gündeme gelmişti. İmparator yaptığı açıklamayla kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı haberlerine son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 14:15
  • 1
  • 6
İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

68 yaşındaki İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile kameralar karşısına geçmiş ve ikilinin birlikte olduğu iddia edilmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

Günlerce konuşulan konu hakkında İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu. İmparator, "'Kimdir Gülçin?' size anlatayım" diyerek iddialara yanıt verdi.

  • 3
  • 6
İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

'GÜLÇİN YARDIMCIMDIR'

Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" dedi.

  • 4
  • 6
İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

"Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?"

  • 5
  • 6
İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…

İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili soru sorulunca "Allah akıl fikir versin" diyen eski eşi Perihan Savaş'ın bu sözleri için de "Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım" yorumunu yaptı.