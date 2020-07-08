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İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti…
Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda bir röportaj için kameralar karşısına geçmişti. Röportaj sırasında Tatlıses'in yanında bulunan Gülçin Karakaya'nın usta şarkıcının yeni sevgilisi olduğu haberleri gündeme gelmişti. İmparator yaptığı açıklamayla kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı haberlerine son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 14:15
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