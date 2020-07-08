Bulimia nerzova nedir? Fenomen Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia nerzovanın belirtileri nedir?

Duygu Özaslan, bulimia nevroza hastalığıyla mücadele ettiğini şu sözlerle duyurdu:"Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz."