Bulimia nerzova nedir? Fenomen Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia nerzovanın belirtileri nedir? Bulimia nerzova nedir? Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın hastalığı gündem oluyor. Bulimia nerzova adı verilen hastalığın ne olduğu ve belirtilerinin nasıl ortaya çıktığı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Duygu Özaslan," Hastalıkla mücadele ediyorum. İyilerşme sürecinde olduğum için kilo alıyorum." dedi. Peki, Bulimia nerzova nedir? Fenomen Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia nerzovanın belirtileri nedir? Merak edilen detaylar haberimizde... Giriş Tarihi: 08.07.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 17:10
Bulimia nerzova nedir? Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın yakalandığı "Bulimia nerzova" hastalığı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Özaslan,"Bulimia nerzova hastalığı ile mücadele ediyorum. Hastalığı atlatma aşamasında olduğum için kilo alıyorum."dedi. Sevenleri Bulimia nerzova hastalığını araştırmaya başladı. Peki, Bulimia nerzova nedir? Fenomen Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia nerzovanın belirtileri nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Duygu Özaslan, bulimia nevroza hastalığıyla mücadele ettiğini şu sözlerle duyurdu:"Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz."
Bulimia nervoza nedir?
Ünlü isimlerle zaman zaman gündeme gelen bulimia nevroza, en belirgin yeme bozuklarından biridir. Bulimia Nervoza, sonuçları açısından bir diğer yemek bozukluğu olan anoreksiya ile benzerlik gösterir. Psikolojik kökenli bir hastalık olan bulimia nervoza, anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar, laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.
Bulimialı bir kişide görülen diğer problemler
Kendini iyi hissetmediği, karmaşa ve stres içerisinde olduğu zamanlarda veya diyetlerden sonra aşırı açlık duygusuyla tıkınmaya başlamakta rahatlama hissinden sonra suçluluk duygusuyla yenilen yiyecekleri çıkarmaktadırlar. Yemekten sonra ortadan kaybolmakta ve genellikle banyoya gitmektedirler. Depresif belirtiler veya bozukluklar, %30'unda uyuşturucu madde veya alkol bağımlılığı görülebilmektedir. Mide asidinin ağıza gelmesi ile diş çürükleri, mide delinmeleri, ellerin üzerine kusmak için zorlama sırasında oluşan diş izleri ve yaralar, adet düzensizlikleri görülebilmektedir.
Bulimia yeme bozukluğunun nedenleri
Çeşitli kültürlerde, yaygın olarak yerleşmiş olan zayıflık saplantısının bulimia hastalığının gelişimi üzerinde geniş bir etkisi vardır. Ergen yaşlarda ve ailelerde bulunan obezite eğilimleri, kişinin hastalığı geliştirmesinde bir başka faktördür. Ebeveynlerin, tombul olarak nitelendirdikleri veya nitelendirilen çocukları üzerindeki endişe telaşı, ayrıca bir etken olarak sayılabilir.