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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ebru Gündeş’in paylaşımı olay oldu! ‘Sahneye çıkamadığım yıllarda…’ Ebru Gündeş’in paylaşımı olay oldu! ‘Sahneye çıkamadığım yıllarda…’
Türk müziğinin en sevilen kadın vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliğiyle yıllar meydan okuyan Gündeş'in son yaptığı paylaşın adeta sosyal medyayı salladı. Ebru Gündeş'i daha önce böyle görmeyenler paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 14:46
Sesiyle ve şarkılarıyla müzik dünyasının en sevilen isimlerinden olan Ebru Gündeş, son dönemde sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada 6.6 milyon takipçisi olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in son paylaşımına adeta beğeni yağdı.
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Gündeş'i bu halde daha önce görmeyen hayranları Ebru Gündeş'in çocukluk halini yorum yağmuruna tuttu.
Gündeş, fotoğrafın altına, "Sahneye çıkmadığım yıllarda masaya çıkıp şarkı söylediğim doğrudur" notunu düştü.
İşte Ebru Gündeş'in o paylaşımı…