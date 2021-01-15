Ebru Gündeş’in paylaşımı olay oldu! ‘Sahneye çıkamadığım yıllarda…’

Türk müziğinin en sevilen kadın vokallerinden biri olan Ebru Gündeş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi. Güzelliğiyle yıllar meydan okuyan Gündeş'in son yaptığı paylaşın adeta sosyal medyayı salladı. Ebru Gündeş'i daha önce böyle görmeyenler paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.