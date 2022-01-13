Kuruluş Osman’ın dönüşü muhteşem olacak! Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi.