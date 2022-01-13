Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar ailede kriz çıkardı! Evi terk etti

Feyza Aktan'la olaylı dava süreci yaşayan Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladı. Oğlunun velayet davasını kaybeden ünlü isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkilerini ilan etti. Ancak genç sevgilisi ailesinde krize neden oldu. Deniz'in annesi aşka onay verdiği için evi terk etti.