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Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar ailede kriz çıkardı! Evi terk etti

Feyza Aktan'la olaylı dava süreci yaşayan Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başladı. Oğlunun velayet davasını kaybeden ünlü isim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkilerini ilan etti. Ancak genç sevgilisi ailesinde krize neden oldu. Deniz'in annesi aşka onay verdiği için evi terk etti.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 13:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 13:44
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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ailede kriz çıkardı! Evi terk etti

Feyza Aktan ile evliliği sona eren ünlü oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ailede kriz çıkardı! Evi terk etti

Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ailede kriz çıkardı! Evi terk etti

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ailede kriz çıkardı! Evi terk etti

Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.

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Özcan Deniz’in sevgilisi Samar Dadgar ailede kriz çıkardı! Evi terk etti

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.