Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!

2.5 MİLYON DEĞERİNDE

Hürriyet'in haberine göre; mağazadayken "Hayvanseverler size çok kızacak" diyen muhabirlere "Ben alıştım artık" diye karşılık veren Bülent Ersoy, sosyal medyada yapılan eleştiriler için de şöyle dedi: