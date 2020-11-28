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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü! Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!
Gerçek kürk kullanmasıyla sık sık hayvanseverlerin tepkisini toplayan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda kürk alırken görüntülenmişti. Bülent Ersoy'un kürk alışverişi sosyal medyada gündem oldu. Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkleri alan Ersoy'a sosyal medyadan tepki yağdı.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:53
Bülent Ersoy'un kürk alışverişi sosyal medyada olay oldu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı'ndaki bir kürkçüden her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ELEŞTİRİ YAĞDI
Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sanatçı, "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim" dese de eleştiri oklarından kaçamadı.
2.5 MİLYON DEĞERİNDE
Hürriyet'in haberine göre; mağazadayken "Hayvanseverler size çok kızacak" diyen muhabirlere "Ben alıştım artık" diye karşılık veren Bülent Ersoy, sosyal medyada yapılan eleştiriler için de şöyle dedi:
"İlk kez bir vakfa; Türkan Saylan'ın vakfına bağış yapıyorum ve birçok olumlu yorum da alıyorum. Olumsuz tepkiler ise hiç umurumda değil, eleştirsinler."
Öte yandan Bülent Ersoy'un 22 kürkünün bulunduğu, hepsinin toplam değerinin 2.5 milyon lira olduğu ve kürklerin yıllık bakımının İzmirli Kürk Sarayı tarafından yapıldığı öğrenildi.