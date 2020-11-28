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Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Gerçek kürk kullanmasıyla sık sık hayvanseverlerin tepkisini toplayan Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda kürk alırken görüntülenmişti. Bülent Ersoy'un kürk alışverişi sosyal medyada gündem oldu. Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkleri alan Ersoy'a sosyal medyadan tepki yağdı.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:53
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Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Bülent Ersoy'un kürk alışverişi sosyal medyada olay oldu. Ünlü sanatçı geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı'ndaki bir kürkçüden her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı.

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Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!

ELEŞTİRİ YAĞDI

Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sanatçı, "Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na vereceğim" dese de eleştiri oklarından kaçamadı.

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Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!

2.5 MİLYON DEĞERİNDE

Hürriyet'in haberine göre; mağazadayken "Hayvanseverler size çok kızacak" diyen muhabirlere "Ben alıştım artık" diye karşılık veren Bülent Ersoy, sosyal medyada yapılan eleştiriler için de şöyle dedi:

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Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!

"İlk kez bir vakfa; Türkan Saylan'ın vakfına bağış yapıyorum ve birçok olumlu yorum da alıyorum. Olumsuz tepkiler ise hiç umurumda değil, eleştirsinler."

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Bülent Ersoy’un kürk alışverişine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Öte yandan Bülent Ersoy'un 22 kürkünün bulunduğu, hepsinin toplam değerinin 2.5 milyon lira olduğu ve kürklerin yıllık bakımının İzmirli Kürk Sarayı tarafından yapıldığı öğrenildi.