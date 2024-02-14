14 Şubat 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın kimmiş! Meğer Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Bayındır Bey karakteriyle katılan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında bilgi edinmek isteyenler, Deniz Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer, babası Yeşilçam'ın efsane oyuncusuymuş!
Giriş Tarihi: 14.02.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:17
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