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Kuruluş Osman'ın Bayındır Bey'i Deniz Hamzaoğlu'nun babası bakın kimmiş! Meğer Yeşilçam'ın pala bıyıklı delikanlısı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Bayındır Bey karakteriyle katılan Deniz Hamzaoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında bilgi edinmek isteyenler, Deniz Hamzaoğlu'nun Yeşilçam yıldızının oğlu olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meğer, babası Yeşilçam'ın efsane oyuncusuymuş!

Giriş Tarihi: 14.02.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:17
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Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın kimmiş! Meğer Yeşilçam’ın pala bıyıklı delikanlısı...

Kuruluş Osman dizisinin sevilen karakterlerinden Bayındır Bey'i canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun babası, bakın kim çıktı.

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Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın kimmiş! Meğer Yeşilçam’ın pala bıyıklı delikanlısı...

1979 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Trabzonlu olan Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Deniz Hamzaoğlu kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

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Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın kimmiş! Meğer Yeşilçam’ın pala bıyıklı delikanlısı...

Hayat Şarkısı, Karadayı gibi sevilen dizilerde de adını duyuran Deniz Hamzaoğlu meğerse ünlü Yeşilçam oyuncusunun oğluymuş!

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Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın kimmiş! Meğer Yeşilçam’ın pala bıyıklı delikanlısı...

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı. Deniz Hamzaoğlu, babasıyla beraber Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Erol Günaydın gibi oyuncularla birlikte oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlamış.

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Kuruluş Osman’ın Bayındır Bey’i Deniz Hamzaoğlu’nun babası bakın kimmiş! Meğer Yeşilçam’ın pala bıyıklı delikanlısı...

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.