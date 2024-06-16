17 Haziran 2024, Pazartesi
Şeyla Halis'e 6 ayda 22 kilo verdiren diyet listesi... Cennet Mahallesi'nin Oynak Balina'sı her geçen gün eriyor!
2000'li yıllarda yayınlanan Cennet Mahallesi dizisi şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündeme geliyor. Dizide Ferhat karakterine Alişan, Sultan karakterine ise Çağla Şikel hayat veriyordu. Şeyla Halis ise Ferhat'ın halası Menekşe'yi canlandırıyordu. 'Oynak Balina' rolüyle tanınan Şeyla Halis, fazla kilolarından kurtuldu. Oyuncunun nasıl zayıfladığı da merak edildi. İşte 6 ayda 22 kilo veren Şeyla Halis'in zayıflama sırrı...
Giriş: 16.06.2024 09:56 Güncelleme: 17.06.2024 08:31
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