Kuruluş Osman’ın Bamsı Beyrek’i Nurattin Sönmez: Bamsı Beyrek olmaya gönül koydum

Kadronun en deneyimli isimlerinden biri olan Nurettin Sönmez, Kuruluş Osman setini ve çalışma ortamını "Bozdağ Film, dolayısıyla Mehmet Bozdağ; Metin Günay hocamızla birlikte tarihi dönem çekimlerine büyük ve güzel bir imza atmıştır. Bu imza tecrübeyle birleşerek kuvvetli işleyen bir sisteme dönüşmüştür. İş bu sistemleşmiş dönem dünyası oyuncuya kendi karakterini canlandırmak haricinde hiçbir şeyi düşündürtmüyor. Kendinizi güvenden hissediyorsunuz. 'Projeye ne katabilirim' duygusuyla motive oluyorsunuz" sözleriyle anlattı.

