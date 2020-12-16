Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. 2005 yılında ekranlara ilk adımını atan Sokullu'nun o yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı. Ekinci'nin klibinde rol alan Sokullu'nun fotoğrafları şoke etti.