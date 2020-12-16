16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. 2005 yılında ekranlara ilk adımını atan Sokullu'nun o yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı. Ekinci'nin klibinde rol alan Sokullu'nun fotoğrafları şoke etti.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 16:10
  • 1
  • 129
Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiren Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 129
Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

2005 yılında oyunculuğa adım atan Sokullu'nun ilk olarak Tuğba Ekinci'nin 'Kutku Kutu' klibinde rol aldığı ortaya çıktı.

  • 3
  • 129
Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o klipte, Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi de yer alıyor. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı' Kutu Kutu' klibi, sosyal medyada hızla yayıldı.

  • 4
  • 129
Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…

İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

  • 5
  • 129
Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…