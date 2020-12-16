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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci… Yıllar sonra ortaya çıktı! Birkan Sokullu ve Tuğba Ekinci…
Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti. 2005 yılında ekranlara ilk adımını atan Sokullu'nun o yıllarda Tuğba Ekinci ile kameralar karşısına geçtiği ortaya çıktı. Ekinci'nin klibinde rol alan Sokullu'nun fotoğrafları şoke etti.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 16:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 16:10
Masumlar Apartmanı dizisiyle adından söz ettiren Birkan Sokullu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2005 yılında oyunculuğa adım atan Sokullu'nun ilk olarak Tuğba Ekinci'nin 'Kutku Kutu' klibinde rol aldığı ortaya çıktı.
Yıllar sonra yeniden gündeme gelen o klipte, Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi de yer alıyor. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı' Kutu Kutu' klibi, sosyal medyada hızla yayıldı.
İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...