Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral’dan şaşırtan itiraf: Ruh halimi yükseltmek için…

'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle dengeleri değiştiren oyuncu, kadroya katılmasıyla ilgili "Bir işe sonradan girmenin iyi yanı, neyin içinde olduğunuzu biliyor olmanız. Güzel bir işin parçası olmak çok keyifli" diyen Hande Soral "Bu dönemde çalışıyor olmak da çok iyi geldi açıkçası. Adana İstanbul arası bir hayat, çok keyifli bir zaman yolculuğu" sözleriyle projeyle ilgili hislerini anlattı.