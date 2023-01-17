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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey diyet ve vergi isteyen Moğollara meydan okuyor!

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden yoğun ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın, 18 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 113'üncü bölümünde tüm ezberler bozulacak. Bir yandan Moğollar diğer yandan Germiyanoğlu, Candaroğlu, Karesioğlu Beyleri ve İsmihan Sultan tarafından kuşatılan Osman Bey kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek rest çeker. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:47
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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey diyet ve vergi isteyen Moğollara meydan okuyor!

113.Bölüm:

İSMİHAN SULTAN NEDEN TÜM BEYLERİ TOPLADI?

Uçlarda mesele büyümektedir. Moğol Komutanı Nayman'dan haber vardır. Nayman, Samagar'ın katline karşılık diyet istemektedir.

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey diyet ve vergi isteyen Moğollara meydan okuyor!

İsmihan Sultan bunun üzerine Germiyanoğlu, Candaroğlu ve Karesioğlu Beylerini toplamıştır. Osman Bey'i de çağırır. İsmihan Sultan'ın asıl gayesi nedir?

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey diyet ve vergi isteyen Moğollara meydan okuyor!

OSMAN BEY MEYDAN OKUYOR

Beyler bütün olanlardan Osman Bey'i mesul tutarlar. Beyler, Nayman'ın Samagar'ın kellesine karşılık istediği diyeti Osman Bey'in ödemesi gerektiğini ifade ederler. Osman Bey ise kararlıdır.

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey diyet ve vergi isteyen Moğollara meydan okuyor!

"Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek kararlılığını sürdürmektedir. İsmihan Sultan'ın ve Beyler'in buna tepkisi nasıl olacaktır? Osman Bey, beyler arasında en küçük beyliğin kendileri olduğunu bilmektedir.

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Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey diyet ve vergi isteyen Moğollara meydan okuyor!

Osman Bey, mülk olarak da güç olarak da bu beylerden daha zayıf olsalar da onlara denk olduklarını vurgular. Osman Bey onlara denk olduğunu nasıl gösterecektir?