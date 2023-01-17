17 Ocak 2023, Salı
Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Osman Bey diyet ve vergi isteyen Moğollara meydan okuyor!
atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden yoğun ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın, 18 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 113'üncü bölümünde tüm ezberler bozulacak. Bir yandan Moğollar diğer yandan Germiyanoğlu, Candaroğlu, Karesioğlu Beyleri ve İsmihan Sultan tarafından kuşatılan Osman Bey kararlıdır. "Samagar için değil diyet kapıdaki itimi dahi vermem." diyerek rest çeker. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:47
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