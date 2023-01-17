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Haberler Galeri Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Aile dizisi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Uzun zaman sonra aynı projede yer alan ikilinin sevenleri, dizinin başlaması için gün sayıyor. Heyecanla beklenen Aile dizisinin ilk kareleri ise yayınlandı. Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları, "Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, ekranların yeni dizisi Aile hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:28
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Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

Ekranların yeni dizisi Aile hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizi şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizide Kıvanç Tatlıtuğ Aslan'a, Serenay Sarıkaya da Devin karakterine hayat verecek. Peki, "Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak, konusu ne?" İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

AİLE DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Aile dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

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Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ Aslan karakterine, Serenay Sarıkaya ise Devin rolüne hayat verecek.

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Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

Merakla beklenen dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

AİLE DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin oyuncuları şu şekilde;

İkiliye, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.