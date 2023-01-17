Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu Aile dizisi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Uzun zaman sonra aynı projede yer alan ikilinin sevenleri, dizinin başlaması için gün sayıyor. Heyecanla beklenen Aile dizisinin ilk kareleri ise yayınlandı. Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları, "Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, ekranların yeni dizisi Aile hakkında merak edilenler...