Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

"ZEHRA ZATEN BENİ YETERİNCE YOLUYOR"

Gazetecilerin kızı Zehra'ya aldığı hediyeyi sorması üzerine Avşar, "Ben hiçbir şey almadım. Zaten normal zamanda beni yeterince yoluyor. O yüzden de hediye istemeye utandı" diyerek kahkaha attı.