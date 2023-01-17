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Haberler Galeri Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını ailesiyle kutladı. Ailesiyle yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu, mekandan ayrılık ayrılmaz soluğu sevgilisinin yanında aldı. Br süreidr Mürsel Kaya ile birliktelik yaşayan Çilingiroğlu doğum gününde sevgilisiyle ilk kez birlikte boy gösterdi.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 12:55
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam kuzenleriyle Yeniköy'de bir mekanda görüntülendi. Mekan çıkışı basın mensuplarıyla sohbet eden Avşar, "Hem kızımın hem de kuzenimin doğum günüydü. İkisini birlikte kutladık" dedi.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

"ZEHRA ZATEN BENİ YETERİNCE YOLUYOR"

Gazetecilerin kızı Zehra'ya aldığı hediyeyi sorması üzerine Avşar, "Ben hiçbir şey almadım. Zaten normal zamanda beni yeterince yoluyor. O yüzden de hediye istemeye utandı" diyerek kahkaha attı.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

SEVGİLİSİYLE İLK KEZ BOY GÖSTERDİ

Ailesinin yanında fazla kalmayan Zehra Çilingiroğlu, mekandan ayrılır ayrılmaz sevgilisi Mürsel Kaya'nın yanına koştu.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

Etiler'de bulunan bir mekanda sevgilisiyle buluşan Zehra, burada sevgilisiyle baş başa yemek yiyerek, yeni yaşını bir de sevgilisiyle kutladı. Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Zehra Çilingiroğlu, "Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor" diyerek, sevgilisiyle oradan ayrıldı.

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun eski evliliklerinden olan kızları Zehra, 25 yaşına bastı. Kızının mimar olacağını ve çok iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Çilingiroğlu, ekledi: