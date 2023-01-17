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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’ndan romantik kutlama! Müstakbel damat göründü
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu yeni yaşını ailesiyle kutladı. Ailesiyle yemek yiyen Zehra Çilingiroğlu, mekandan ayrılık ayrılmaz soluğu sevgilisinin yanında aldı. Br süreidr Mürsel Kaya ile birliktelik yaşayan Çilingiroğlu doğum gününde sevgilisiyle ilk kez birlikte boy gösterdi.