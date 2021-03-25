Kuruluş Osman’da Togay’dan hain saldırı! Düğün kafilesine tuzak kurdu

Sürpriz bir hamle yaparak Malhun Hatun'la birlikte esir edilen Alaca Hatun ve Alpleri serbest bırakan Nikola, Umur Bey'e görüşme teklif etti. İnegöl Kalesi'ne giden Umur Bey'e amacının ticaret yapmak olduğunu ve Moğollara karşı birbirlerini desteklemeleri gerektiğini söyleyen Nikola, Umur Bey'den 400 at istedi ve bunun karşılığında ticaret yollarının kendisine açılacağını vadetti.

Nikola'nın teklifini kabul etmiş gibi görünen Umur Bey, atlarla birlikte askerlerini eğitmesi için seyisler de sağlayacağını söyledi ve böylece İnegöl Kalesi'ne adamlarını sokmayı planladı. Anlaşma üzerine Nikola, Malhun Hatun'u serbest bıraktı.