Kuruluş Osman’da Osman Bey’in yeni hedefi: İnegöl

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 88'inci bölümüyle 30 Mart Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?