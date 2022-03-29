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Haberler Galeri Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan dizisinin yıldızı Edip Tepeli özel hayatıyla mercek altına alındı. Sefirin Kızı dizisinde yıldızının parlamasının ardından Batuga karakteriyle başarısını sürdüren Edip Tepeli, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettiren ve bir kız babası olan başarılı oyuncunun annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Destan'ın yıldızı Edip Tepeli'nin annesi...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:02
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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin sevilen dizisi Destan ile ekranda fırtınalar estiren Edip Tepeli, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Özel hayatıyla mercek altına alınan Tepeli'nin annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Edip Tepeli başta olmak üzere ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz anneleri...

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Akın Akınözü

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü