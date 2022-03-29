Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’nin annesi güzelliğiyle hayran bıraktı

Destan dizisinin yıldızı Edip Tepeli özel hayatıyla mercek altına alındı. Sefirin Kızı dizisinde yıldızının parlamasının ardından Batuga karakteriyle başarısını sürdüren Edip Tepeli, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ayşegül Tatari ile evliliğiyle de adından söz ettiren ve bir kız babası olan başarılı oyuncunun annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Destan'ın yıldızı Edip Tepeli'nin annesi...