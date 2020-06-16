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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!

Atv'nin sezona damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 26'ncı bölüm fragmanı yayınlandı. Kayı Obası'nda yaşanan büyük savaşın sonunda kaçan Sofia'nın peşine düşen Osman Bey, nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'nin hedefine koyuyor. büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman'ın yen bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:12
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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var! GALERİ DEVAM EDİYOR

Yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman'ın ekrana gelecek 26'ıncı bölümünde; Kayı Obası'ndaki büyük savaşın sonunda Sofia kaçıyor, Osman Bey hedefine nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'ni ve Sofia'yı koyuyor!

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!

Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!

Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?