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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!
Atv'nin sezona damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 26'ncı bölüm fragmanı yayınlandı. Kayı Obası'nda yaşanan büyük savaşın sonunda kaçan Sofia'nın peşine düşen Osman Bey, nifak yuvası Kulucahisar Kalesi'nin hedefine koyuyor. büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman'ın yen bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:12
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