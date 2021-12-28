28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 77'nci bölümüyle 29 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Nefes kesen bölümleri ile tüm kategorilerde reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu hafta da Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:51
  • 1
  • 9
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

77.Bölüm:

ŞEYH EDEBALI ZİNDANA ATILIYOR

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır.

  • 3
  • 9
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

  • 4
  • 9
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

OSMAN BEY KAYI OBASI'NA DÖNÜYOR

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

  • 5
  • 9
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi?