28 Aralık 2021, Salı
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 77'nci bölümüyle 29 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Nefes kesen bölümleri ile tüm kategorilerde reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu hafta da Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:51
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