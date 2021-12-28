Kuruluş Osman’da Osman Bey’in dönüşü muhteşem olacak! Ağabeyi Gündüz Bey ve Vezir Alemşah’la yüzleşecek

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 77'nci bölümüyle 29 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Nefes kesen bölümleri ile tüm kategorilerde reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu hafta da Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.