Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Destan dizisinde Tutkun karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Destan'ın yıldızı Elif Doğan'ın beğeni yağan fotoğrafları...