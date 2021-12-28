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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Destan dizisinde Tutkun karakterine hayat veren Elif Doğan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Elif Doğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Elif Doğan'ın paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Destan'ın yıldızı Elif Doğan'ın beğeni yağan fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 28.12.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 12:01
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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Destan'da Tukun karakterine hayat veren Elif Doğan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu.

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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları…

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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen

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Destan’ın Tutkun’u Elif Doğan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Fahriye Evcen