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İrem Derici'den Atakan Işıktutan'a anında misilleme! Aşkını ilan etti

İrem Derici büyük aşk yaşadığı Atakan Işıktutan'dan eylül ayında ayrılmıştı. İlişkisini sessiz sedasız bitiren Derici, önceki gün yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat ile Instagram'da birbirlerine yaptıkları yorumlarla adından söz ettirmiş ve adı yine aşk dedikodularına karışmıştı. Daha sonra eski sevgilisi Işıktutan'ın bir haftadır Yılmaz Erdoğan'ın menajeri Bosna Altın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bunun ardından İrem Derici'den hamle gecikmedi.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:07
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İrem Derici’den Atakan Işıktutan’a anında misilleme! Aşkını ilan etti

Özel hayatı ile sıkça magazin gündemine gelen İrem Derici, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 7 yaş küçük sporcu ve eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'a kaptırmıştı.

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İrem Derici’den Atakan Işıktutan’a anında misilleme! Aşkını ilan etti

Ancak evlenmesi beklenen çiftten kötü haber gelmiş; sevgilisinin ailesiyle tanışmış olan İrem Derici, Atakan Işıktutan ile ayrıldıklarını duyurarak şu açıklamayı yapmıştı:

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İrem Derici’den Atakan Işıktutan’a anında misilleme! Aşkını ilan etti

'BENİM İÇİN DÜNYANIN EN KIYMETLİ İNSANI'

"Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bi' şey yaşadık Atakan'la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı."

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İrem Derici’den Atakan Işıktutan’a anında misilleme! Aşkını ilan etti

"Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına."

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İrem Derici’den Atakan Işıktutan’a anında misilleme! Aşkını ilan etti

"Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam."