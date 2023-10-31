31 Ekim 2023, Salı
İrem Derici'den Atakan Işıktutan'a anında misilleme! Aşkını ilan etti
İrem Derici büyük aşk yaşadığı Atakan Işıktutan'dan eylül ayında ayrılmıştı. İlişkisini sessiz sedasız bitiren Derici, önceki gün yönetmen ve fotoğrafçı Gökhan Fırat ile Instagram'da birbirlerine yaptıkları yorumlarla adından söz ettirmiş ve adı yine aşk dedikodularına karışmıştı. Daha sonra eski sevgilisi Işıktutan'ın bir haftadır Yılmaz Erdoğan'ın menajeri Bosna Altın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bunun ardından İrem Derici'den hamle gecikmedi.
Giriş Tarihi: 31.10.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 12:07
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13