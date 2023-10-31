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Haberler Galeri Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

Esin Çepni, fenomen eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa etti. Eğlence mekanında çekilen görüntüleri yayınlayan Çepni, bağlandığı magazin programında olayın perde arkasını anlattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap hakkını kullanan Hancı ise, tarih vererek kendisini savundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 13:37
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Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

Kafalar grubu üyesi fenomen Bilal Hancı ihanet haberleriyle gündem oldu. Eşi Bilal Hancı'nın gece kulübünde bir kadınla öpüşürken çekilen görüntüsünü paylaşan Çepni, gözyaşlarına boğuldu.

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Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

İki yıllık eşinin ihanetiyle sarsılan Esin Çepni, Instagram hesabından yaptığı açıklamada acısını şu sözlerle dile getirdi: Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuk olsa da içim kan ağladı.

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Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimle gördüm. Siz de görün istiyorum.

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Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın.

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Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."