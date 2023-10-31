Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu

Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."