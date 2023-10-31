31 Ekim 2023, Salı
Esin Çepni’nin ihanet ifşası sonrası Bilal Hancı sessizliğini bozdu! Kendisini böyle savundu
Esin Çepni, fenomen eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı görüntüleri sosyal medya hesabından ifşa etti. Eğlence mekanında çekilen görüntüleri yayınlayan Çepni, bağlandığı magazin programında olayın perde arkasını anlattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap hakkını kullanan Hancı ise, tarih vererek kendisini savundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 13:37
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