Demet Özdemir’in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER PAYLAŞIYORUZ"

29 yaşındaki güzel, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum" dedi.

