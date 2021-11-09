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Haberler Galeri Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

Rol aldığı dizilerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, son yılların en popüler oyuncularından oldu. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. Demet Özdemir'in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 11:42
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Demet Özdemir’in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıl Oğuzhan Koç ile birliktelik yaşamaya başlayan Demet Özdemir, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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Demet Özdemir’in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Demet Özdemir Instagram sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla da gündemden düşmüyor.

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Demet Özdemir’in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

Demet Özdemir, son olarak siyah kombinli tarzıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Etek giyen Özdemir, altına ise uzun çizme tercih etti. Demet Özdemir'in giydiği çizmelerin fiyatı 7 bin TL. Demet Özdemir'in aksesuar olarak koluna taktığı çantanın fiyatı ise 25 bin 200 TL.

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Demet Özdemir’in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

Yaz aylarında Ayvalık'ta tatillerine başlayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, daha sonra soluğu Muğla Fethiye'de almıştı. Tatilden dönen ikiliden Özdemir, ünlü şarkıcıyla ilişkisinde mutluluğu yakaladığını açıkladı.

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Demet Özdemir’in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER PAYLAŞIYORUZ"

29 yaşındaki güzel, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Birbirimize çok şey kattığımızı düşünüyorum. O yüzden çok çok mutluyum" dedi.