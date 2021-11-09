09 Kasım 2021, Salı
Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı! Kıyafetlerinin bedeli dudak uçuklattı
Rol aldığı dizilerle yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan Demet Özdemir, son yılların en popüler oyuncularından oldu. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı haline geldi. Demet Özdemir'in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 11:42
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