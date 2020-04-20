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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Balgay’ın ittifakı dengeleri değiştirecek!

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın bir önceki bölümünde Osman Bey ile Balgay arasında ittifak anlaşması yapıldı. Bu ittifakla birlikte tüm dengeler değişirken Dündar Bey'in akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. Moğol-Bizans ittifakına engel olmak için güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay amacına ulaşabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 18'nci bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 17:45
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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Balgay’ın ittifakı dengeleri değiştirecek!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey ve Başgay arasında yapılan anlaşma tüm dengeleri değiştirirken yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 18'nci bölümünde yaşanacaklar…

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Balgay’ın ittifakı dengeleri değiştirecek!

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Balgay’ın ittifakı dengeleri değiştirecek!

Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Balgay’ın ittifakı dengeleri değiştirecek!

Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

18'NCİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Balgay’ın ittifakı dengeleri değiştirecek!

17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

'Kuruluş Osman'ın ilgiyle izlenen 17'inci bölümünde, Dündar Bey'in oğlu Batur'un naaşıyla karşılaştığı sahnede gözyaşları sel olup aktı. Alişar Bey'in kaçırıp konağına götürdüğü Dündar Bey, Kayı Obası'ndan gelen eşi Zöhre Hatun ve kızı Aygül'le buluştu. Dündar Bey'in öldüğünü sanan ikili büyük şok yaşarken, ailenin yeniden bir araya geldiği sahnede duygusal anlar yaşandı.