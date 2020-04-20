Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Balgay’ın ittifakı dengeleri değiştirecek!

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın bir önceki bölümünde Osman Bey ile Balgay arasında ittifak anlaşması yapıldı. Bu ittifakla birlikte tüm dengeler değişirken Dündar Bey'in akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu. Moğol-Bizans ittifakına engel olmak için güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay amacına ulaşabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 18'nci bölümünde yaşanacaklar...