- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı izle!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölüm fragmanında "Osman ile Balgay ittifak kurmuşsa, kıyamet kopmuş demektir!" ifadesi dikkat çekiyor. Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı izle...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.