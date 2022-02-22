Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reyting rekorları kıran ve haftanın en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman', 23 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek sürprizlerle dolu 83'üncü bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'ı yeni bölümünde, Osman Bey büyük savaş için harekete geçiyor ve Geyhatu'nun karşısına dikiliyor!