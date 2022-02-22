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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reyting rekorları kıran ve haftanın en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman', 23 Şubat Çarşamba 20.00'de ekrana gelecek sürprizlerle dolu 83'üncü bölümüyle nefes kesecek. 'Kuruluş Osman'ı yeni bölümünde, Osman Bey büyük savaş için harekete geçiyor ve Geyhatu'nun karşısına dikiliyor!

Giriş Tarihi: 22.02.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 13:12
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Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

83.Bölüm:

Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey savaşı başlatıyor! Geyhatu’nun karşısına dikiliyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

82. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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