22 Şubat 2022, Salı
Fulya Zenginer doğum için geri saymaya başladı! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı
Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızı parlayan Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zenginer, hamilelik pozlarına yenisini ekledi. Doğum için gün saymaya başlayan Zenginer, ayna pozunu "Son günler..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Giriş Tarihi: 22.02.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 13:05
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