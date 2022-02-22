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Fulya Zenginer doğum için geri saymaya başladı! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızı parlayan Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Zenginer, hamilelik pozlarına yenisini ekledi. Doğum için gün saymaya başlayan Zenginer, ayna pozunu "Son günler..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 13:05 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 13:05
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Fulya Zenginer doğum için geri saymaya başladı! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Küçük Kadınlar dizisiyle yıldızının parlamasının ardından ekranlara ara veren Fulya Zenginer, 2019 yılında 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturdu.

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Fulya Zenginer doğum için geri saymaya başladı! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Mutlu evlilikleri ile örnek olan ünlü çift, "bebek" sevinci de yaşadı.

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Fulya Zenginer doğum için geri saymaya başladı! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde bebeğine "Milan" adını vereceğini açıklayan ünlü çiftten Zenginer, ayna karşısında çekildiği yeni pozu paylaştı.

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Fulya Zenginer doğum için geri saymaya başladı! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Karnı burnunda kamera karşısına geçen Fulya Zenginer, "Son günler..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fulya Zenginer doğum için geri saymaya başladı! Karnı burnunda pozuna beğeni yağdı

Fulya Zenginer'in paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.