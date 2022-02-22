22 Şubat 2022, Salı
Baba dizisinin Kübra’sı Damlasu İkizoğlu sevgilisi merak ediliyordu! O da oyuncu çıktı
Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle yıldızı parlayan Damlasu İkizoğlu, Baba dizisiyle ekranlara geri döndü. Dizide Kübra Saruhanlı karakterine hayat veren İkizoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde yükselmeye devam eden oyuncu güzelliğiyle de hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi de tanıdık çıktı. Meslektaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.
Giriş Tarihi: 22.02.2022 14:09
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