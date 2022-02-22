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Baba dizisinin Kübra’sı Damlasu İkizoğlu sevgilisi merak ediliyordu! O da oyuncu çıktı

Kardeşlerim'de canlandırdığı Melisa karakteriyle yıldızı parlayan Damlasu İkizoğlu, Baba dizisiyle ekranlara geri döndü. Dizide Kübra Saruhanlı karakterine hayat veren İkizoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde yükselmeye devam eden oyuncu güzelliğiyle de hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi de tanıdık çıktı. Meslektaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 22.02.2022 14:09
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Baba dizisinin Kübra’sı Damlasu İkizoğlu sevgilisi merak ediliyordu! O da oyuncu çıktı

Baba dizisinde canlandırdığı Kübra karakteriyle ekranlara dönen Damlasu İkizoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kariyerindeki yükselişini sürdüren genç oyuncu izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baba dizisinin Kübra’sı Damlasu İkizoğlu sevgilisi merak ediliyordu! O da oyuncu çıktı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Damlasu İkizoğlu'nun sevgilisi de tanıdık çıktı. Meslektaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.

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Baba dizisinin Kübra’sı Damlasu İkizoğlu sevgilisi merak ediliyordu! O da oyuncu çıktı

İşte Damlasu İkizoğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Baba dizisinin Kübra’sı Damlasu İkizoğlu sevgilisi merak ediliyordu! O da oyuncu çıktı

SİMAY BARLAS VE SEVGİLİSİ SONER KORKMAZ

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Baba dizisinin Kübra’sı Damlasu İkizoğlu sevgilisi merak ediliyordu! O da oyuncu çıktı