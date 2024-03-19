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Kuruluş Osman’da Osman Bey Ramazan’ı ailesiyle obada geçiriyor

ATV ekranlarında beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 20 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 153. Bölümünde, Osman Bey ve ahalisi Ramazan'ı obada geçirmeye karar verirken, Bala Hatun ise Holofira'nın yanındadır. İmren Tegin yeni planlar yaparken, Osman Bey ise Frenk liderinin peşindedir. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:16
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Kuruluş Osman’da Osman Bey Ramazan’ı ailesiyle obada geçiriyor

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için heyecan dorukta! Dizinin 153. Bölümünde Osman Bey ve ahalisi Ramazan'ı obada geçirmeye karar veriyor.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Ramazan’ı ailesiyle obada geçiriyor

153. BÖLÜM: OSMAN BEY VE AHALİSİ OBADA!

Bahar nice zaferlerin müjdesi olacaktır. Ramazan ve Nevruz aynı vakte denk gelmiştir. Osman Bey de Ramazan'ı ahalisiyle birlikte obada geçirmeye karar verir. Obada Osman Bey'leri neler beklemektedir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Ramazan’ı ailesiyle obada geçiriyor

HOLOFİRA NASIL ÖLÜMDEN DÖNDÜ?

Bala Hatun, Holofira'nın yanındadır, Orhan ve Holofira'nın sevdasının büyüklüğüne vurguda bulunur. Zehirle idam edilen Holofira nasıl yaşamaktadır? Holofira ve Orhan arasında olanlar nereye varacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Ramazan’ı ailesiyle obada geçiriyor

ALAEDDİN VE GONCA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Alaeddin ve Gonca birlikte at sürerler. Gonca ve Alaeddin, aralarındaki engelleri aşabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Ramazan’ı ailesiyle obada geçiriyor

OSMAN BEY'İN YENİ OYUNU

Osman Bey, Katalan birliğini tuzağa düşürür. Ordu sayısını ve güzergahlarını öğrenmek ister. Osman Bey'in planı nedir? Katalan'lar üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?