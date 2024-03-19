Kuruluş Osman’da Osman Bey Ramazan’ı ailesiyle obada geçiriyor

ATV ekranlarında beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 20 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 153. Bölümünde, Osman Bey ve ahalisi Ramazan'ı obada geçirmeye karar verirken, Bala Hatun ise Holofira'nın yanındadır. İmren Tegin yeni planlar yaparken, Osman Bey ise Frenk liderinin peşindedir. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...