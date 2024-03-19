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Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?
Galler Prensesi Kate Middleton, 83 gün sonra ilk kez görüntülendi! Uzun bir süredir medya ve kamuoyunun merakla beklediği kayıp prensesin hayatıyla ilgili şüpheler artmıştı. İngiliz gazetesi The Sun, Kate Middleton'ın cumartesi günü çekildiğini iddia ettiği bir görüntüsünü yayımladı. Ancak görüntülerdeki kişinin gerçekte Kate Middleton olmadığı yönünde iddialar bulunuyor. Bu iddialar ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:01Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:01