Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kate Middleton krizi devam ediyor. 16 Ocak'tan bu yana kamuoyuna çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili komplo teorileri, İngiliz The Sun gazetesinin dün akşam saatlerinde yayımladığı fotoğraf ve video ile de son bulmadı. Kate Middleton'ın dün servis edilen video ise yeni bir tartışmaya yol açtı. İşte, Kate Middleton ile ilgili tüm merak edilenler…