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Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?

Galler Prensesi Kate Middleton, 83 gün sonra ilk kez görüntülendi! Uzun bir süredir medya ve kamuoyunun merakla beklediği kayıp prensesin hayatıyla ilgili şüpheler artmıştı. İngiliz gazetesi The Sun, Kate Middleton'ın cumartesi günü çekildiğini iddia ettiği bir görüntüsünü yayımladı. Ancak görüntülerdeki kişinin gerçekte Kate Middleton olmadığı yönünde iddialar bulunuyor. Bu iddialar ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.03.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 12:01
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Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kate Middleton krizi devam ediyor. 16 Ocak'tan bu yana kamuoyuna çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton ile ilgili komplo teorileri, İngiliz The Sun gazetesinin dün akşam saatlerinde yayımladığı fotoğraf ve video ile de son bulmadı. Kate Middleton'ın dün servis edilen video ise yeni bir tartışmaya yol açtı. İşte, Kate Middleton ile ilgili tüm merak edilenler…

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Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?

KATE MIDDLETON BULUNDU MU?

The Sun'ın dün sabah yayımladığı haberde Kate Middleton'ın cumartesi günü Windsor Çiftlik Dükkanı'nda görüldüğü iddia edilmiş fakat herhangi bir görüntü paylaşılmamış, üstelik Kate Middleton'ın 2023 yılına ait fotoğrafları kullanılarak bu fotoğraflara yeni imajı verilmişti.

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Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?

KRALİYET AİLESİ ÜZERİNİ KAPATMAYA ÇALIŞTI

Galler Prensi William'ın eşi Kate Middleton'ın ortaya çıktığı iddiaları soru işaretlerini kaldırmaya yetmedi. Üstelik görüntü olmaksızın servis edilen haberler, Kate'in öldürüldüğüne ilişkin iddiaları güçlendirirken Kraliyet Ailesi'nin olayın üzerini kapatma çabası olarak görüldü.

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Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?

THE SUN SONUNDA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Kate Middleton ile ilgili komplo teorileri her geçen gün kuvvetlenirken the Sun yeni bir hamle daha yaptı ve dün akşam Kate Middleton'ın Windsor Çiftlik Dükkanı'nda cumartesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerini paylaştı.

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Kate Middleton bulundu mu? 83 gün sonra ortaya çıktı, kimse inanmadı! Görüntülerdeki kişi kim?

RESİMDEKİ KİŞİ DUBLÖRÜ MÜ?

Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton'ın görüntüleri de komplo teorilerini ortadan kaldıramadı. Servis edilen görüntülerin ardından yeni soru işaretleri oluştu: Video yapay zeka ile mi hazırlandı? Kate yerine dublörü mü sahaya indi?