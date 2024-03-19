19 Mart 2024, Salı
Bahar dizisinde Rengin'in sevgilisi Timur bakın aslen nereliymiş! Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi şaşırttı
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi sevilen oyuncuların başrolünde olduğu Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmeh Yılmaz Ak'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Mehmet Yılmaz Ak, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sempatik tavırlarıyla da büyük ilgi görüyor. 38 yaşındaki ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler ise çok şaşırıyor. Bahar'ın Timur'u meğer...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 13:40
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