Bahar dizisinde Rengin'in sevgilisi Timur bakın aslen nereliymiş! Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi şaşırttı

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi sevilen oyuncuların başrolünde olduğu Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmeh Yılmaz Ak'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Mehmet Yılmaz Ak, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sempatik tavırlarıyla da büyük ilgi görüyor. 38 yaşındaki ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler ise çok şaşırıyor. Bahar'ın Timur'u meğer...