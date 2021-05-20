Kuruluş Osman’da Osman Bey oyunu bozdu! Malhun Hatun nikahı kabul etti

Malhun Hatun'u istemek üzere Şeyh Edebalı ile birlikte Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet etmesine rağmen Umur Bey'in obada olmadığını öğrendi. Umur Bey ise alpleri ile birlikte Togay'ın kampına baskın yapmaya gitmişti.

Nikola'nın kendisini aldatarak saldırıya katılmadığını fark eden Umur Bey, Togay'ın tuzağına düştü. Togay ve nökerleri Umur Bey'e saldırırken, Camuha da obaya baskın düzenleyip katliam yaptı. Malhun Hatun ve bir avuç alp Moğol saldırısına karşı kanının son damlasına kadar savaştı.