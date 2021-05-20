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Kuruluş Osman’da Osman Bey oyunu bozdu! Malhun Hatun nikahı kabul etti
Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 59. bölümüyle zirvenin sahibi oldu. Dizi, #BirOlmaVakti etiketiyle sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 59'uncu bölümüne, Osman Bey'in Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtarması ve Malhun Hatun'un evliliği kabul etmesi damga vurdu.
Giriş Tarihi: 20.05.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 12:08
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