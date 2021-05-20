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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Canlı yayında isyan etti: Karım başka kadınla kaçtı!

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yine çok konuşulan bir olay gündeme geldi. Canlı yayına katılan Ferdi Şimşek, 14 yıldır evli olduğu Cansel Şimşek'in internetten tanıştığı Serpil Arıkan ile kaçtığını anlattı. Eşinin 16 Nisan'da evi terk ettiğini söyleyen Şimşek, şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 13:18
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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Canlı yayında isyan etti: Karım başka kadınla kaçtı!

Esra Erol'da programında yine inanılmaz bir olay ele alındı. Canlı yayına katılan Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da evi terk eden eşi Cansen Şimşek'in internetten tanıştığı Serpil Arıkan adlı bir kadınla kaçtığını öne sürdü. Şimşek, inanılmaz iddialarda bulundu. İşte ilginç olayın detayları

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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Canlı yayında isyan etti: Karım başka kadınla kaçtı!

Esra Erol'a programına Ferdi Şimşek'in anlattıkları damga vurdu. Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.

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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Canlı yayında isyan etti: Karım başka kadınla kaçtı!

"EŞİM BİR KADIN TARAFINDAN KANDIRILDI"

Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.

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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Canlı yayında isyan etti: Karım başka kadınla kaçtı!

Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek şunları söyledi. "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı"

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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Canlı yayında isyan etti: Karım başka kadınla kaçtı!

EŞİYLE ADANA'DA GÖRÜŞTÜ

16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Şimşek, eşi hakkında kayıp başvurusu yaptığını, ertesi gün Serpil Arıkan'ın numarasını bulduğunu ve konuştuğunu belirtti. Serpil Hanım'ın eşinin yanında olmadığını söylediğini dile getirdi.