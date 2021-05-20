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Esra Erol’da şaşkına çeviren olay! Canlı yayında isyan etti: Karım başka kadınla kaçtı!
atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yine çok konuşulan bir olay gündeme geldi. Canlı yayına katılan Ferdi Şimşek, 14 yıldır evli olduğu Cansel Şimşek'in internetten tanıştığı Serpil Arıkan ile kaçtığını anlattı. Eşinin 16 Nisan'da evi terk ettiğini söyleyen Şimşek, şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 20.05.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 13:18
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