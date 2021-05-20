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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin efsanesi başlıyor! Celaleddin’in Cengiz Han’a karşı hamlesi kaderini değiştiriyor

Bozkır Arslanı Celaleddin efsanesi başlıyor! Celaleddin’in Cengiz Han’a karşı hamlesi kaderini değiştiriyor

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı "Bozkır Arslanı Celaleddin" ilk bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de atv ekranında olacak.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:59
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Bozkır Arslanı Celaleddin efsanesi başlıyor! Celaleddin’in Cengiz Han’a karşı hamlesi kaderini değiştiriyor

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek.

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Bozkır Arslanı Celaleddin efsanesi başlıyor! Celaleddin’in Cengiz Han’a karşı hamlesi kaderini değiştiriyor

Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin efsanesi başlıyor! Celaleddin’in Cengiz Han’a karşı hamlesi kaderini değiştiriyor

Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin efsanesi başlıyor! Celaleddin’in Cengiz Han’a karşı hamlesi kaderini değiştiriyor

Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir.

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Bozkır Arslanı Celaleddin efsanesi başlıyor! Celaleddin’in Cengiz Han’a karşı hamlesi kaderini değiştiriyor

Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.